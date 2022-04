Martedì 26 Aprile 2022, 09:06

Investe un uomo in monopattino, abbandona l'auto e scappa. E' successo in provincia di Caserta, a Mondragone per la precisione, ma le indagini si dirigono a Cassino. L'auto lasciata sulla strada, infatti, è risulta intestata a un uomo della Città Martire che, nel suo patrimonio di beni mobili registrati, annovera ben 100 automobili. Ora gli agenti vogliono capire chi c'era alla guida.

Il sinistro stradale c'è stato nella giornata di domenica, 24 aprile, quando un giovane in transito con il suo monopattino in via Razzino si è scontrato con una Seat. Il conducente di quest'ultimo mezzo, però, anziché fermarsi a prestare soccorso è sceso dall'abitacolo ed ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha prestato soccorso al ferito, risultato non grave, e avviato gli accertamenti del caso per identificare l'automobilista pirata. All'intero del mezzo pare non siano stati trovati i documenti dell'auto, ma dal numero di targa si è risaliti all'intestatario: un uomo di Cassino.

LA SORPRESA

La sorpresa più grande per gli agenti della polizia locale, tuttavia, c'è stata quando hanno aperto lo storico dei mezzi intestati al cassinate. L'uomo, infatti, risulta proprietario di un centinaio di auto. Il sospetto degli investigatori della polizia locale è che si tratti di un prestanome. Tante le domande che, in queste ore, si pone chi è chiamato a svolgere le indagini. Su tutte: alla guida del mezzo c'era realmente il cassinate? Con ogni probabilità l'uomo verrà chiamato a dare spiegazione e a dimostrare dove si trovava il giorno 24 aprile nell'ora in cui c'è stato l'investimento. Ma gli accertamenti si svolgono anche su un altro piano: il redditto dell'uomo è tale da poter garantire e gestire un parco auto così vasto? Anche a questa domanda dovrà rispondere il cassinate palesando alle autorità i suoi redditi. Il sospetto, in realtà, è che l'uomo sia una testa di legno e che i veicoli a lui intestati più che mezzi di trasporto sono mezzi per commettere truffe e altri traffici illeciti.

IL PRECEDENTE

Ma il caso delle ultime ore non è un unicum. Proprio in Ciociaria recentemente un uomo ha scoperto che, a sua insaputa, gli erano state intestate ben 215 auto, alcune delle quali non più in circolazione. Con una di esse, come accertato dai carabinieri nel corso di un'indagine, venivano trasportate sigarette di contrabbando proprio in Campania.