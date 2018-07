di Pierfederico Pernarella

La Polizia di Stato di Frosinone ha applicato il Daspo a 11 tifosi e ne ha denunciati altri 3. Le indagini dei poliziotti

della Digos - Squadra Tifoserie - sono scattate subito dopo la finale dei Play Off Serie B, disputatasi al Benito Stirpe, tra Frosinone e Palermo, che ha sancito la promozione nella massima serie della compagine locale.



Nel corso del festeggiamenti per la serie A, una cospicua rappresentanza di tifosi si era riversata sul terreno di gioco e una parte degli stessi si era recata sotto la curva degli ospiti con atteggiamenti minacciosi. In quel frangente 11 tifosi, di cui 4 gravati da precedenti anche specifici, hanno adottato comportamenti pericolosi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica e pertanto nei loro confronti sono stati emessi altrettanti provvedimenti di Daspo.



All'individuazione dei supporter intemperanti si è arrivati anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. Inoltre 3 persone sono state deferite all'Autorità Giudiziaria. In particolare un 43enne dovrà rispondere di violenza privata in danno di un sostenitore del Palermo, mentre un 29enne è stato denunciato per istigazione a delinquere. Ad un tifoso di 27 anni è stata invece contestata la violazione del Daspo emesso dal Questore di Frosinone nel 2016 e con scadenza nel 2021.



Ulteriori accertamenti sono in corso, anche con la collaborazione della Questura di

Palermo, per l'individuazione di alcuni tifosi ospiti che si sono resi responsabili di intemperanze.

