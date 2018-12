© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intralcio alla giustizia: condannato a un anno e otto mesi. Si tratta di Valter Lozza, imprenditore nel campo dei rifiuti, titolare della Mad, la società che gestisce la discarica di Roccasecca. A pronunciare la sentenza, nel primo pomeriggio di ieri è stato il Tribunale di Cassino nella persona del giudice Massimo Capurso. La questione riguarda un presunto tentativo di corruzione indiretta, che Lozza avrebbe messo in piedi per aggiustare una perizia tecnica disposta dalla magistratura siciliana nell’ambito di un’indagine che riguardava un impianto Eni a Gela.Eni è totalmente estranea alla questione.In un primo momento, nelle indagini della Procura di Gela, erano state coinvolte anche altre persone, tra le quali un ex manager della raffineria, ma poi le posizioni sono state archiviate e, così, il dibattimento si è aperto a Cassino, dove sono stati trasferiti gli atti per competenza visto che il reato si sarebbe consumato a San Giovanni Incarico, solo per Lozza dove i due si sono incontrati.L’imprenditore, in pratica, avrebbe contattato il perito, il chimico pescarese Massimo Colonna, nominato dal Gip del Tribunale di Gela Veronica Vaccaro, facendogli capire che c’era la possibilità di avere denaro in cambio della perizia aggiustata.Una conversazione sarebbe stata anche registrata dopo che il perito si era rivolto alla Procura. Nel corso del processo il perito ha confermato quanto dichiarato e registrato con un supporto fornitogli dalla polizia giudiziaria. Sulla questione della registrazione e dalla sua utilizzabilità c’è stata ampia discussione tra il Pm Mattei e la difesa dell’imprenditore.Le posizioni: la difesa ha sostenuto che si tratta di una vera e proprio intercettazione con tanto di registratore, per la quale occorre, quantomeno, un’autorizzazione del Gip o del Pm.Proprio il Pm, invece, ha sostenuto che si può parlare d’intercettazione, solo quando due soggetti, a loro insaputa, vengono registrati. Nel caso specifico, invece, Colonna era a conoscenza della registrazione della conversazione.Il Pm Mattei, al termine della requisitoria, ha chiesto 3 anni e sei mesi di reclusione.La difesa di Lozza ha sempre sostenuto la totale assenza di responsabilità, soprattutto perché è stato dimostrato di non avere alcun interesse sul sito di Gela. Il Giudice Capurso all’esito della camera di consiglio, durata un paio di ore, ha pronunciato la sentenza di condanna a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa e interdizione temporanea dai pubblici uffici, anch’essa sospesa. La difesa di Lozza, rappresentata dagli avvocati Marco Pizzutelli e Vittorio Perlini, ha annunciato appello.