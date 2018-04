di Marina Mingarelli

Muore dopo cinque giorni da un intervento chirurgico, i familiari presentano una denuncia-querela alla procura chiedendo il sequestro delle cartelle cliniche .

La vittima di questo presunto caso di malasanità si chiamava Gino Mariani un imprenditore di 83 anni residente a Ferentino. Molto conosciuta nella provincia ciociara, la sua azienda “ Mariani Trasporti”.

Il 23 marzo scorso l’uomo era stato ricoverato presso il policlinico “Luigi Liegro” di Roma poiché necessitava di un intervento di sostituzione di protesi dell’anca destra che gli era stata impiantata per la prima volta venticinque anni fa. Sette giorni prima, va detto, l’uomo era stato sottoposto a preospedalizzazione. Tutto sembrava andare per il verso giusto. L’anticoagulante che assumeva era stato sostituto con le punture di eparina sulla pancia.

Il 27 marzo, l’anziano è stato operato. I medici avevano preferito sottoporlo ad una epidurale che gli avrebbe anestetizzato soltanto la parte da operare. In questo modo, a loro dire, sarebbe stato più facile anche il recupero. I dottori che l’avevano operato avevano riferito ai familiari che l’intervento era perfettamente riuscito e che dunque potevano stare tranquilli.

Invece, subito dopo l’operazione, Gino Mariani aveva cominciato ad avere un malessere diffuso, accompagnato da vomito e dissenteria. Via via che il tempo passava l’anziano, tra l’altro, era sempre meno vigile. Sottoposto a visita neurologica lo specialista però non aveva evidenziato alcuna patologia.



IL TRASFERIMENTO

Ed arriviamo al 31 marzo, quando l’83enne, date le sue condizioni, non era riuscito nemmeno a seguire gli esercizi di fisioterapia, fondamentali per la riabilitazione dell’anca. Nella stessa giornata, constatando il precipitare del suo stato fisico, i medici del nosocomio capitolino avevano deciso di trasferire il paziente presso l’ospedale San Camillo di Roma.

Dalle informazioni raccolte sembra che l’uomo, nonostante la gravità delle sue condizioni fosse arrivato nel presidio ospedaliero con un codice verde e senza cartella clinica. In tarda serata dal pronto soccorso era stato chiesto ai familiari di firmare il consenso informato per poter iniziare delle trasfusioni di sangue in quanto il parente aveva una emoglobina molto bassa. Dopo alcune ore l’uomo è stato trasportato in terapia intensiva perché in pericolo di vita. Sottoposto ad un Tac e ad una gastroscopia erano state riscontrate due ulcere.



LA NOTIZIA

Il 2 aprile , intorno alle 8.30, i sanitari del San Camillo hanno comunicato al figlio di Gino Mariani che il padre era deceduto a causa di complicazioni polmonari.

Quella comunicazione era arrivata come una frustata improvvisa. Il genitore era entrato in ospedale per sostituire una protesi e invece ne usciva cadavere. Qualcuno doveva dargli spiegazioni più dettagliate.

Così il figlio si è rivolto agli avvocati Nicola Di Tomassi e Vanessa D’Arpino i quali hanno presentato una denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il pubblico ministero titolare dell’inchiesta ha disposto l’esame autoptico sulla salma che si terrà questa mattina presso l’obitorio sito in piazzale Verano a Roma. Ad effettuare l’autopsia sarà il medico legale dottoressa Serenella Serenelli. Per quanto riguarda il consulente di parte l’incarico è stato affidato alla dottoressa Daniela Lucidi.

