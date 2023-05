Insetto nei pasti della mensa, la Asl chiude un centro cottura

Un insetto nel piatto di un bambino che stava regolarmente consumando il suo pranzo a mensa. Lo spiacevole episodio si è registrato nel plesso scolastico "San Silvestro" di Cassino. Subito sono state allertate le insegnanti e la dirigente scolastica. Del caso è stata informata anche l'assessore alla Pubblica Istruzione Maria Concetta Tamburrini. Ciò che ha creato maggior scalpore è che l'insetto era "cotto", non era cioè capitato nel piatto dopo che era stato preparato. È stata questa circostanza ad insospettire ancor di più l'assessore alla Pubblica Istruzione che ha dunque attivato la Asl. A seguito dei controlli degli ispettori, nella giornata di ieri è stato chiuso in via cautelativa il centro di cottura in via Pescarola, ma il Comune si è adoperato per garantire comunque il pranzo agli studenti delle scuole dell'infanzia e della primaria a tempo pieno di Cassino.