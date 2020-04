© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’epidemia di Covid 19 ha bloccato ogni forma di attività riducendo al minimo il traffico veicolare. Eppure il crollo della mobilità non ha generato un proporzionale crollo dell’inquinamento da Pm 10. A certificarlo è uno studio condotto dalla stessa Arpa Lazio che ha preso in considerazione alcuni fatto inquinanti dell’atmosfera del mese di marzo e li ha confrontati con i mesi di marzo dal 2010 ad oggi.Il confronto ha preso in considerazione anche i fattori climatici come vento, temperatura, piovosità. Ebbene, da questo studio si evince come a fronte di un crollo stimato dell’80% di auto in circolazione, le polveri sottili sono rimaste sostanzialmente negli stessi quantitativi rispetto agli anni precedenti.Calano, invece, altri elementi chimici come il monossido di azoto e soprattutto il benzene prodotti prevalentemente dagli scarichi delle auto.«E’ necessario evidenziare – scrive rpa - che la concentrazione degli inquinanti in atmosfera è determinata da una serie di elementi tra i quali le emissioni dirette dovute alle diverse sorgenti (trasporto, riscaldamento civile, industria, agricoltura...). L’analisi dei dati durante il mese di marzo 2020 mostra un andamento di diminuzione degli inquinanti che è frutto dei diversi fattori prescritti. Il lockdown ha determinato una significativa riduzione delle emissioni legate al settore dei trasporti, che risulta chiaramente dalla diminuzione delle concentrazioni degli inquinanti legati direttamente al traffico (monossido di azoto, benzene e in parte biossido di azoto). Per quanto riguarda il particolato (Pm10), non sembra emergere la stessa drastica diminuzione osservata invece per gli inquinanti gassosi».Andando più nello specifico nella Valle del Sacco l’abbattimento del monossido di azoto varia dal 45% a Cassino, al 41% a Ceccano. Per quanto concerne il benzene la riduzione c’è pari ad un meno 0,5 microgrammi al metro cubo. Veniamo alle famigerate polveri sottili da Pm 10. Sostanzialmente i dati risultano pressoché similari agli altri anni con un calo di appena -8 microgrammi al metro cubo di Pm10 in media a marzo a Frosinone e – 4 mg/mc a Ceccano. Paradossalmente però si registra persino un aumento della produzione di Pm 10 nel periodo di marzo a Ferentino di + 5 mg/mc e a Cassino +0,5.«Il prolungarsi del periodo del lockdown e lo spegnimento degli impianti di riscaldamento potranno sicuramente contribuire a uno studio più dettagliato del fenomeno e una stima migliore del contributo delle diverse attività antropiche alla concentrazione delle polveri in aria».Se i dati dovessero essere confermati anche nelle prossime settimane, in futuro sarà necessario adottare misure diverse ed individuare fonti di inquinamento differenti da quelle sinora prese quasi esclusivamente come principali responsabili dell’inquinamento da Pm 10 (traffico e riscaldamento).