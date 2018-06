Inquinamento, dopo la marcia dei sindaci il consiglio comunale aperto

di M. Laura Lauretti

L’amministrazione comunale di Ceccano è pronta a riunirsi in consiglio comunale aperto il prossimo 16 giugno. A quattro giorni dalla manifestazione pubblica indetta dai sindaci Roberto Caligiore di Ceccano e Lucio Fiordalisio di Patrica che si terrà il 12 giugno a partire dalle 18.30. La scelta della data per la convocazione della massima assise sulla vicenda dell’inquinamento ambientale esploso in questi giorni è stata discusso a lungo, in due conferenze dei capigruppo, senza arrivare ad un accordo tra maggioranza e opposizione. Il presidente del consiglio Marco Corsi ha spiegato che da parte degli amministratori la data del 16 giungo è stata scelta per permettere a tutti gli organi sovracomunali coinvolti nella questione ambientale di prendere parte alla discussione e chiarire gli aspetti importanti della vicenda. Sono diversi i punti sui quali maggioranza e opposizione divergono: la mancata accoglienza della proposta dell’opposizione a svolgere il consiglio prima o a poche ore dalla manifestazione del 12 giugno (la richiesta di consiglio aperto era, infatti, partita dagli otto consiglieri di opposizione); la volontà evidente dei due blocchi di portare all’attenzione della cittadinanza una specifica e diversa posizione sull’argomento; la scarsa intenzione, almeno fino a questo momento, a redigere un documento condiviso da tutti i consiglieri comunali che possa ribadire l’obiettivo unitario nella lotta all’inquinamento e alla tutela della salute pubblica. Gli inviti per la partecipazione al consiglio aperto saranno inviati a convocazione formalizzata e tra questi c’è anche quello rivolto al neo ministro all’Ambiente Costa che tutti auspicano possa rivolgere attenzione alla vicenda della Valle del Sacco e di Ceccano in particolare.

Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:54



