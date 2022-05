Lunedì 30 Maggio 2022, 08:45



Nella Sala conferenza del Polo didattico Unicas di Frosinone, ci sono quasi tutti. Per festeggiare i primi dieci anni di vita di Ingegneria Gestionale nel capoluogo, l'università di Cassino e del Lazio meridionale ha invitato i 150 laureati magistrali del decennio. Qualcuno, pur di non mancare all'appuntamento, è arrivato da lontano. Altri hanno inviato dei messaggi: anche se fisicamente assenti, il loro cuore era lì, con gli ex amici di studi e con i loro ex docenti. I professori ricordano perfettamente i nomi di ognuno. Conoscono tutto di loro.

«La nostra forza è questa» riferisce Michele Grimaldi, ex presidente del corso di laurea e oggi delegato del rettore al bilancio.«Dei nostri alunni - continua - sappiamo tutto: le loro passioni. Anche il loro credo calcistico». I 150 laureati magistrale in Ingegneria Gestionale lavorano tutti. «I nostri ex studenti si sono affermati. Il tasso di occupazione dei 150 laureati è del cento per cento» sottolinea ancora il professore. Una buona parte opera con successo in aziende territoriali, nazionali e internazionali. Altri invece sono impegnati nel campo della ricerca. Come nel caso di Benito Mignacca, premiato per la carriera accademica. Appena laureato, Benito è partito alla volta del Regno Unito, dove ha completato il suo dottorato alla University of Leeds, una delle università britanniche più prestigiose, ottenendo anche il 2021 Postgraduate Award. Quest'anno, dopo aver curato oltre dieci pubblicazioni internazionali, è rientrato in Italia, diventando ricercatore a tempo determinato proprio a Unicas. «Con 39 studenti al primo anno di laurea magistrale siamo al nostro massimo storico afferma Marco Greco, presidente del corso di laurea, che precisa - Siamo il corso più numeroso di Ingegneria e il terzo dell'ateneo». Il Polo di Frosinone, che tra Ingegneria ed Economia accoglie circa 400 studenti, è nato nel 2003 dopo una lunga battaglia che vide l'allora rettore Vigo, l'ex presidente della Provincia Scalia e l'ex sindaco Marzi incatenarsi dinanzi la sede del Mef a Roma per ottenere la sede che, ancora oggi, ospita le aule. Il primo corso di laurea istituito a Frosinone era Ingegneria della produzione industriale. Poi, nel 2010, è arrivato il corso triennale e magistrale di Ingegneria Gestionale. «Unicas - ha dichiarato il rettore Dell'Isola - è saldamente presente, continueremo a coltivare, potenziando le attività, negli anni a venire».

«Vedere di nuovo i ragazzi, diventati uomini e donne, arrivati da ogni parte d'Italia è un segnale che vogliamo dare alle istituzioni affinché diano spazio a questa comunità in crescita e vivace che fa molto bene alle imprese del territorio»conclude Greco. Nel corso della festa sono stati premiati gli studenti più meritevoli. Per la carriera accademica a ricevere il premio è stato Benito Mignacca, per i risultati scientifici Stefania Malizia, per la carriera accademica Valentina Vendittoli.