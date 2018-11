© RIPRODUZIONE RISERVATA

L. V., ingegnere quarantenne di Alatri, è stato trovato morto nella propria abitazione nella periferia sud della città. E’ accaduto mercoledì nel tardo pomeriggio in località Mole Bisleti all’interno di una villetta di proprietà dei genitori che risiedono in un appartamento nel quartiere Valle di Alatri.Sono stati proprio loro che, rientrando in casa verso le ore 18 hanno trovato il figlio di quarantatré anni riverso a terra in una pozza di sangue. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi del 118 e i Carabinieri che sono arrivati sul posto della tragedia in pochi minuti ma non è servito a nulla; i sanitari ed i militari della Compagnia di Alatri, infatti, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I carabinieri nel frattempo, hanno sequestrato un’arma rudimentale, costruita (presumibilmente) da lui stesso, con un punteruolo.Ovviamente ora spetterà al medico legale incaricato dalla Procura chiarire le cause del decesso tramite l’esame autoptico che è stato disposto e verrà effettuato con tutta probabilità nella giornata di oggi.L’uomo era un ingegnere presso la facoltà di Ingegneria Meccanica dell’Università La Sapienza di Roma, nella quale era ricercatore da qualche anno e si occupava di studi sulle energie alternative e biomasse. Abitava ad Alatri ma faceva la classica vita del pendolare con il treno per Roma. Chi lo conosce lo descrive come un uomo introverso, educato, onesto e molto sensibile e pare che ultimamente avesse esternato a familiari ed amici qualche preoccupazione di troppo sul fronte professionale e personale. Aveva anche denunciato situazioni di «baronato» all’interno della stessa Università.L’ ingegnere lascia i genitori e due sorelle nel più triste sconforto.In mano agli inquirenti tutti i rilievi fatti nell’abitazione che serviranno a ricostruire l’accaduto; al momento non si esclude alcuna ipotesi , compresa quella di un gesto sconsiderato o di un incidente mentre manovrava quell’arma. Per i funerali, così come scritto nei manifesti che ne annunciano il decesso in giro per la città, ci sarà da attendere la riconsegna della salma ai familiari, a conclusione degli accertamenti medico legali