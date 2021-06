Finisce un incubo, dopo 8 anni. Indiscrezioni, intercettazioni e un’indagine della procura avevano gettato nel fango Silvia Pesante, ex direttrice del carcere di Frosinone. Ora tutto quel fango è stato spazzato via da una sentenza di assoluzione.

LA STORIA

Nasce tutto intorno a una chiacchiera tra uomini, di quelle che si possono fare al bar parlando di donne (solo che questa volta i protagonisti sono la direttrice e Luigi Ciavardini, ex esponente dei Nar, condannato per la strage di Bologna).

Ebbene, a parlare tra di loro sono due indagati dell’inchiesta Mafia Capitale: Riccardo Brugia, braccio destro di Massimo Carminati, e l’imprenditore Mario Zurlo. Basta un attimo, due parole sui rapporti tra Pesante e l’ex terrorista, e la direttrice viene sostituita nel suo incarico. A tutto questo si aggiunge che Ciavardini è anche uno dei primi tasselli da cui parte la mega indagine.

È febbraio del 2013 quando Zurlo e Brugia chiacchierano tra di loro. È presente anche Massimo Carminati. Si discute di una presunta relazione tra l’ex esponente dei Nar e «la bionda direttrice» che, quando era a Frosinone, avrebbe affidato alla sua cooperativa sociale la gestione del verde intorno al carcere. «Gli ho detto di stare attento - dice l’imprenditore riferendosi a Ciavardini - perché il giorno che non te la porti più a casa questa te fa leva la semi libertà». Zurlo aggiunge anche di avere visto «Luigi in auto con una bionda in macchina, il direttore del carcere di Frosinone, se la stava portando a casa». E puntualizza: «Con la sua cooperativa sociale Ciavardini sta facendo tutti i lavori intorno al carcere, gli pulisce l’erba... c’ha tutto il verde esterno».

LE REAZIONI

La circostanza viene smentita con energia dagli interessati.

Silvia Pesante, all’epoca, subito precisò: «È una mascalzonata, una falsità. Ho avuto contatti con certa gente, per via del mio lavoro, ma so anche che si tratta di un “certo tipo di gente”, mentre per fortuna la buona parte del volontariato che opera con i detenuti è sana».

Secca (all’epoca) fu anche la reazione di Ciavardini: «Mettermi in mezzo in questa inchiesta è davvero una porcheria. Siamo sempre stati lontani da chi quelle cooperative le ha gestite. Non sono Buzzi. Quelle del signor Zurlo sono delle interpretazioni personali che dovrà giustificare in sede legale davanti a una querela».

L’UDIENZA

L’inchiesta della Procura, intanto, è andata avanti e ieri si è tenuta l’udienza finale. Il Pm, Picchi, ha invocato una condanna (per abuso d’ufficio e divulgazione di segreto d’ufficio) a 10 mesi sia per l’ex direttrice, che per Ciavardini.

Ma la difesa di entrambi, rappresentata dall’avvocato Nicola Ottaviani, ha smontato tutto il castello accusatorio. Le gare indette dalla direttrice sono risultate tutte perfettamente regolari, senza favoritismi di sorta. La gestione del bar interno al carcere, tra l’altro, era stata assegnata con gara pubblica, quando invece (trattandosi della concessione di un “servizio”) si sarebbe potuto benissimo scegliere la strada dell’affidamento diretto. Tra l’altro, quel bar (all’interno del carcere) non dava alcun guadagno essendo del tutto “non remunerativo”.

Infine la direttrice rispondeva anche di divulgazione di segreti d’ufficio per aver parlato con Ciavardini delle indagini in corso. Ma anche qui l’avv. Ottaviani ha sottolineato che, quando venne intercettata questa telefonata tra i due, l’indagine era ormai sulla bocca di tutti. Era nota e risaputa, per cui non fu divulgato alcun segreto.

Da qui l’assoluzione per entrambi gli imputati.



Mercoledì 16 Giugno 2021, 02:50