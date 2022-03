Infermiere e delegato della Cgil trova una svastica sull'armadietto, il caso all'ospedale di Frosinone

Trova una svastica sul proprio armadietto nello spogliatoio dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone. A fare le spese dell'atto intimidatorio Boby J.J., infermiere del Pronto soccorso del capoluogo e delegato della Fp Cgil. La svastica è stata disegnata su un adesivo della Cgil che recitava: "Io Sono Antifascista, Qui abita la Costituzione".

Il caso è stato segnalato ai vertici aziendali, ma è stata presentata anche una formale denuncia presso la Questura.

I locali sono accessibili sono al personale sanitario.

«Purtroppo già in passato il nostro delegato .- scrive il segretario generale della Fp Cgil Latina Frosinone Giovanni Salzano - ha dovuto combattere comportamenti fascisti che hanno visto un ex medico della Asl di Frosinone essere condannato per tali comportamenti. Chiediamo all’amministrazione di individuare i responsabili e la ferma condanna di quanto accaduto».

Per condannare il gravissimo gesto abbiamo la Fp Cgil ha organizzato un sit-in davanti l’ ospedale “F.Spaziani” di Frosinone per la giornata di sabato 19 Marzo dalle 10 alle 12. «Chiediamo all’ amministrazione, come già fatto agli organi inquirenti, di fare tutto il possibile per individuare i responsabili e la ferma condanna di quanto accaduto», conclude Salzano.