Indagini sulla Chiesa Universale di Gallinaro, interrogato il «pontefice»

Inchiesta attorno alla gestione sulla Chiesa Universale della Nuova Gerusalemme, con sede a Gallinaro: ieri mattina è stato interrogato in Procura a Cassino Samuele Morcia. Il pontefice della Chiesa di Gallinaro, indagato assieme ad altre 15 persone, per presunti raggiri ai fedeli è stato ascoltato dal pubblico ministero Roberto Bulgarini Nomi.Per tre ore ha risposto alle domande del Pm. Presenti, assieme a Morcia, gli avvocati Giulia Bongiorno (nella foto) e Attilio Turchetta.Nulla è trapelato sul contenuto del l'interrogatorio; certo è che la presenza di Morcia e dei suoi noti legali non è passata inosservata nel palazzo di Giustizia.L'indagine, diretta dal pm Roberto Bulgarini Nomi e portata avanti da un gruppo interforze (polizia-carabinieri-guardia di finanza), è scaturita, sul finire dello scorso anno, da una serie di segnalazioni, giunte in Procura a Cassino, dove sono state ipotizzate irregolarità nella gestione della Chiesa di Gallinaro e soprattutto nel rapporto con alcuni fedeli.Agli inizi dello scorso mese di ottobre il gruppo interforze ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione firmato dal pm Bulgarini Nomi e per questo sono state raggiunte abitazioni, società e altri luoghi riconducibili alla Chiesa cristiana universale della nuova Gerusalemme di Gallinaro.Nel fascicolo vengono ipotizzati una serie di reati che vanno dalla truffa al riciclaggio, fino alla circonvenzione di incapace.Sono in corso anche gli accertamenti sui telefonini e sui computer sequestrati.Gli indagati ( in primis il Pontefice della chiesa di Gallinaro) hanno sempre ribadito la totale fiducia nella magistratura. Ieri mattina ha raccontato la sua verità ed ha risposto a tutte le domande del Pm Bulgarini.