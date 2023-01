Mercoledì 4 Gennaio 2023, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 09:24

Poveri e senza più una casa nella quale poter vivere: dallo scorso 26 dicembre una giovane coppia di Pontecorvo dorme in auto, all'interno di un parcheggio del supermercato della città fluviale. Entrambi ragazzi, poco più che trentenni, stanno vivendo i giorni più belli della loro vita: la ragazza è infatti in dolce attesa ma le difficoltà economiche non permettono loro di godersi questo periodo e alla donna di poter fare una tranquilla gravidanza. Tutt'altro: proprio nella settimana delle festività natalizie, e più precisamente dal 26 dicembre, i due sono infatti rimasti senza un tetto sulla testa e sono stati quindi costretti a dormire al freddo, all'interno della loro auto.

L'uomo, da noi contattato nella giornata di ieri, ha spiegato quella qual è ad oggi la situazione: «Al momento siamo a casa degli amici per prendere un caffè caldo. Siamo fiduciosi che adesso la situazione si possa risolvere. Dallo scorso 26 dicembre dormiamo nella nostra auto e fa molto freddo. Quello di cui abbiamo bisogno non è certo la carità ma un aiuto concreto. Purtroppo una serie di vicissitudini hanno portato a questa situazione drammatica. La mia compagna sta male ed io ho difficoltà nei movimenti dopo una brutta caduta».

Perché l'uomo parla di carità? Il riferimento è all'aiuto, anche a livello personale, avuto dal sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, che si è prodigato per permettere alla coppia di passare al caldo la notte di Capodanno all'interno di una struttura ricettiva, oltre ai vari aiuti che da tempo il primo cittadino ha dato a livello personale per andare incontro alle difficoltà economiche dei giovani. Aiuti che sono stati anche apprezzati dalla coppia, la richiesta è però quella di avere un alloggio stabile dove poter vivere. Il Comune appare però impossibilitato a muoversi in quanto l'uomo risulta essere nello stato di famiglia con la mamma che da poco ha riscattato un alloggio popolare dell'Ater: è dunque proprietaria della casa e risulta anche beneficiaria del reddito di cittadinanza. I disagi che stanno vivendo i due giovani sarebbero dunque confinati alla sfera familiare: il ragazzo è andato via di casa probabilmente per dissidi in famiglia.

«La situazione - sottolinea il sindaco della città fluviale - è ben nota al Comune ma la scelta di dormire in auto è del signore che a noi risulta domiciliato in casa della madre, infatti nello stato di famiglia l'uomo, insieme alla compagna e alla sua figlia, risulta nello stato di famiglia con la mamma che è titolare di reddito di cittadinanza ed inoltre - conclude e sottolinea il primo cittadino Anselmo Rotondo - è proprietaria di un'abitazione a Pontecorvo, in località Sant'Oliva».

