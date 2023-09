Anagni, auto con quattro giovani a bordo contro un cancello. Un altro incidente nella zona industriale

Due incidenti stradali in poche ore ad Anagni nella tarda serata di ieri sera , sabato 16 settembre. Il primo si è verificato intorno alle 22; una Fiat 500 per cause ancora da definire è uscita di strada all'altezza di Via Bagno lungo la circonvallazione sud. L'auto è finita contro il cancello di un'auto. Per fortuna i quattro giovani a bordo non hanno riportato ferite serie. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini del 118. Poche ore dopo, alle 23:30 nella zona industriale, un'altra utilitaria è uscita di strada, forse per l'alta velocità. Il conducente è stato ricoverato, in condizioni serie ma per fortuna non in pericolo di vita, in un ospedale di Roma.