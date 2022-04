Incidente tra un'auto e un tir: caos sulla superstrada Cassino-Sora

Un incidente tra un'auto e un tir si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla Superstrada Cassino-Sora al chilomentro 36. Poco prima di una delle uscite della Città Martire, in territorio di Cassino, per cause ancora al vaglio degli investigatori, si sono scontrate un'utiliataria e un mezzo pesante. Sul posto, per i controlli del caso sono giunti gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino e i soccorsi del 118. Non si registrano feriti gravi ma il conducente dell'auto è stato trasferito in ospedale per maggiori controlli. Qualche disagio alla circolazione stradale per permettere agli agenti di fare i rilievi.