Ennesimo incidente sulla Superstrada Cassino-Sora, tre feriti

Ennesimo incidente sulla Superstrada Cassino-Sora. Appena due giorni fa lo schianto all'altezza del comune di Sant'Elia Fiumerapido. Questa mattina, 14 dicembre, poco dopo le 11, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, due auto si sono scontrate violentemente nei pressi della galleria di Atina. Il bilancio provvisorio è di tre feriti, tutti trasferiti in ospedale. Sul posto per i rilievi del caso i carbunieri della Compagnia di Cassino e la polizia stradale. Traffico paralizzato sia in direzione Sora che verso Cassino.