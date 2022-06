Incidente sulla Supestrada, una donna finisce in ospedale

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 12 di oggi sulla Superstrada Cassino-Sora nel territorio della Città Martire, pochi chilometri dopo l'ospedale "Santa Scolastica". I soccorsi dei sanitari del 118 sono stati infatti imemdiati. A rimanere ferita è stata una donna che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat Panda. A fare i rilievi sono giunti i carabinieri della Compagnia di Cassino. In ausilio sul posto si è recata anche una ppatuglia della polizia locale di Cassino per regolare la viabilità. Molti i disagi sull'arteria dovuti alle lunghe code che si sono create anche per i tanti mezzi pesanti che percorrono la Superstrada.