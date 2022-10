Incidente sulla Superstrada Cassino-Formia: due feriti

Ennesimo incidente sulla Superstrada Cassino-Formia. Oggi pomeriggio, 21 ottobre, a scontrarsi sull'arteria a scorrimento veloce sono stati un'utiliaria e un piccolo furgone. Quattro le persone coinvolte e due i feriti: nessuno è in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato tra i comuni di Pignataro Interamna e San Giorgio a Liri. I carabinieri della locale stazione si sono recati sul posto per gli accertamenti e per risalire alla dinamica dell'accaduto. Qualche lieve disagio alla circolazione stradale che dopo le 17.30 è comunque tornata regolare.