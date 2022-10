Incidente sulla Sora-Forca D'Acero, grave un centauro di Fondi

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada regionale Sora - Forca d’acero, in territorio di San Donato Valcomino. Ad avere la peggio un centauro di Fondi che ha riportato gravi ferite agli arti inferiori. L’impatto è avvenuto con una vettura condotta da un uomo di Napoli. Il motociclista è stato soccorso immediatamente e trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Trinità di Sora. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.