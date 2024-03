Incidente sull'A1, Flixbus si schianta nel Modenese: morto un ragazzo, ferito autista di Cassino. Alla guida uno di Alatri

Un morto e sei feriti. È questo il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella notte sull’A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, e che ha coinvolto un pullman Flixbus che viaggiava in direzione sud. Nell’incidente, avvenuto intorno alle 2.45, è morto un passeggero del mezzo: si tratta di un 19enne di origini congolesi. Una delle persone soccorse dal 118 è stato portato in ospedale in condizioni ritenute gravi.

Alla guida del Flixbus un uomo di Alatri, difeso dall'avvocato Vellucci, che però non ha riportato gravi ferite.

Più serie le condizioni del secondo autista, anch'egli residente in Ciociaria, e più precisamente nella frazione Sant'Angelo di Cassino, che è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Bologna e in queste ore è in sala operatoria e lotta tra la vita e la morte.

Il mezzo era partito da Milano con direzione Roma. La dinamica dell’accaduto non è stata ancora accertata: secondo un prima ricostruzione l’autobus avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo e finendo contro il new jersey in cemento sul lato destro della carreggiata. La squadra dei vigili del fuoco di Vignola è intervenuta per liberare dalla cabina alcune persone rimaste incastrate e fornire illuminazione e supporto logistico al 118 accorso con eliambulanza, automedica e quattro ambulanze e alle varie pattuglie della Stradale.