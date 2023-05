Incidente sul lavoro a Roma, 69enne di Veroli muore schiacciato dal trattore

Schiacciato da un trattore, muore Riccardo Campoli un operaio di 69 anni residente a Veroli. L'uomo si trovava a Roma nella zona della Magliana per la ristrutturazione di un immobile. Mentre stava effettuando dei lavori all'improvviso si è ribaltato con il trattore rimanendo schiacciato. Quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti di polizia della capitale.