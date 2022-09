Domenica 4 Settembre 2022, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 10:00

Ancora una tragedia nei campi ieri sera in Ciociaria. È accaduto poco prima delle 21, in località Cupiccia, nelle campagne di Ferentino, a poca distanza dal confine con il territorio di Sgurgola. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Ferentino, giunti sul posto dopo l'allarme lanciato dai familiari di un pensionato, un uomo di 59 anni, Benito Maliziola, ex poliziotto ora in pensione, per cause al vaglio, è rimasto vittima di un incidente agricolo.

Stando agli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, sposato e padre di due figli, in pensione da due anni dopo essere stato un abile ed apprezzato poliziotto con servizio svolto in modo egregio per anni a Frosinone, è deceduto per le gravi ferite riportate nell'incidente, le cui cause sono ancora tutte da accertare.



L'uomo abitava in località Cupiccia a Ferentino e a poca distanza dall'abitazione aveva un pezzo di terreno. Essendo in pensione ed avendo la passione per l'agricoltura, ieri, sfruttando il fatto che non facesse troppo caldo, si era messo alla guida di un trattore di proprietà per lavorare il terreno da coltivare. Alcune ore sul mezzo come in tante precedenti giornate e tutto sembrava svolgere con la solita normalità. All'improvviso, però, intorno alle 21 qualcosa non è andato per il verso giusto: il trattore si è rovesciato, finendo parzialmente proprio sul corpo del pensionato che, malgrado l'abilità nella guida, non sarebbe riuscito ad evitarlo. Il mezzo si sarebbe impantanato, restando acceso. Un rumore, un po' diverso dal solito, che ha richiamato l'attenzione dei familiari dell'ex poliziotto. Si sono così accorti dell'accaduto. Hanno lanciato l'allarme al 118. Un'ambulanza è giunta prontamente sul posto. I sanitari, dopo aver curato sul luogo l'uomo, viste le gravi ferite riportate, ne avrebbero disposto il trasferimento all'ospedale di Frosinone. Ma l'uomo al nosocomio Spaziani non è mai arrivato. È deceduto prima dell'arrivo nella struttura sanitaria. Troppi gravi le lesioni.

La notizia della morte di Benito ha fatto subito il giro di Ferentino e della Ciociaria, dove l'uomo era benvoluto da tutti. Incredulità e dolore tra gli ex colleghi poliziotti.

Lascia la moglie e due figli. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente.

Emiliano Papillo

