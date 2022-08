Incidente stradale sulla A1 tra Anagni e Colleferro, nel territorio di Paliano. Un morto

Una persona è morta stanotte sulla A1 in un tragico incidente stradale che si è verificato nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro, all'altezza del territorio del comune di Paliano. Secondo le prime ricostruzioni, ad essere coinvolti sono stati un autoarticolato ed un'automobile che, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrati. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell' automobilista. Intervenuti anche vigili del fuoco e polizia stradale. L’incidente ha creato notevole disagio alla circolazione verso Roma, con file che sono arrivate fino a 5 km. Autostrade per l’Italia ha consigliato, per coloro che andavano verso Roma, l'uscita dall'autostrada all'altezza di Anagni per rientrare al casello di Colleferro. Dopo le 7 i mezzi sono stati rimossi, anche se il traffico è andato avanti con notevoli disagi ancora per diversi minuti.