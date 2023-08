Centinaia di persone stanno partecipando al funerale di Jacopo Datti, il ragazzo di 21 anni morto a Ferentino a causa di un incidente stradale venerdì scorso, 4 agosto. Gremita la cattedrale dei santi Giovanni e Paolo.

In mattina erano comparsi degli striscioni degli amici per ricordare il ragazzo rimasto vittima dell'incidente su via della Stazione, una strada già tristemente nota per sinistri stradali.