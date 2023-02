Tragico incidente all'ex ospedale, morto dopo un volo di circa dieci metri

Ha perso la vita in un incidente nei pressi dell'ex ospedale di Frosinone a seguito di una tragica caduta. Si tratta di un uomo di circa 50 anni, senza occupazione stabile, che si recava nella zona per dar da mangiare a dei cani randagi. Secondo la prima ricostruzione della polizia che sta indagando sulla vicenda, l'uomo è caduto ed è "volato" per una decina di metri dopo aver messo un piede in fallo ovvero essersi sporto eccessivamente dal muraglione che si trova vicino al palazzo dell'ex opera maternità e infanzia.