Incidente mortale sulla strada provinciale tra Esperia e Pontecorvo: per il decesso di Giuseppe Corelli, pensionato Fiat di Esperia, c’è un un’indagato. Si tratta del quarantenne di Pontecorvo che era alla guida dell’auto, una Citroen C3, che si è scontrata con la Fiat Uno guidata del pensionato di Esperia. L’accusa per lui è di omicidio stradale.Stando alla ricostruzione dei carabinieri sarebbe stato lui ad invadere la corsia opposta e a scontrarsi con l’auto del pensionato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio, armi e stupefacenti, dovrà quindi rispondere di omicidio stradale.Questa l’accusa ipotizzata nei suoi confronti dai carabinieri di Pontecorvo, diretti dal capitano Tamara Nicolai, al termine degli accertamenti e in base alle testimonianze raccolte. I carabinieri, in pratica, contestano all’uomo la responsabilità dell’incidente mortale. Una presunta responsabilità colposa, non volontaria, introdotta dalla nuova normativa in base alla quale anche la violazione di una norma del codice della strada fa scattare l’omicidio stradale. La pena prevista è la reclusione da due a sette anni.Per questo l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Cassino. In particolare i carabinieri hanno evidenziato che il 40enne «ha invaso la corsia opposta al sua senso di marcia causando lo scontro frontale con l’altro veicolo ed il conseguente decesso del 69enne di Esperia».Gli atti, ora, sono stati trasmessi in Procura a Cassino e sarà il magistrato di turno a decidere il da farsi.Nel frattempo in queste ore ad Esperia c’è attesa per i funerali di Giuseppe Corelli. La salma dell’uomo da venerdì sera è all’obitorio dell’ospedale di Cassino, nella giornata di oggi dopo gli accertamenti medico-legali, verrà firmato il nulla osta per i funerali che si dovrebbero tenere domani nella chiesa a Badia di Esperia, zona dove l’uomo abitava assieme a due figli.Ma in queste ore molti si stanno interessando proprio alle condizioni di uno dei figli. Il 23enne che, venerdì sera, era insieme a lui e un amico all’interno della Fiat Uno che si è scontrata con la Citroen C3 condotta dal pontecorverse. Il ragazzo ha riportato gravi ferite, tanto che i medici dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dopo averlo stabilizzato ne hanno disposto il trasferimento all’Umberto Primo di Roma, dove per fortuna le sue condizioni migliorano di ora in ora.Nella sua mente, però, ancora rimangono quelle drammatiche immagine. Quando venerdì poco prima delle 18.40, in località Ponte Teano a Pontecorvo, sulla strada provinciale per Badia di Esperia, c’è stato quel terribile scontro costato la vita a suo padre.