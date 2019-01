© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro tra due auto sulla strada Provinciale tra Pontecorvo ed Esperia: muore sul colpo un pensionato Fiat. A perdere la vita Giuseppe Corelli, 69enne di Esperia. Un incidente nel quale sono rimaste coinvolte anche altre tre persone. Oltre al pensionato morto è rimasto ferito in maniera grave il figlio di 22 anni e un’altra persona di 65 anni che viaggiava sulla stessa auto. Il terzo ferito, non grave, è il conducente di un altro mezzo coinvolto, un 40enne di Pontecorvo.L’incidente mortale si è verificato poco dopo le 18:40. Giuseppe Corelli era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada provinciale che da Pontecorvo porta a Badia di Esperia, ma in località San Paride, proprio al confine tra i due paesi, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la sua Fiat Uno si è scontrata con una Citroen di colore bianco che procedeva nel senso di marcia opposto. Lo scontro frontale-laterale è stato tremendo tanto che non ha lasciato scampo al 69enne.La chiamata ai soccorsi è arrivata dai tanti automobilisti che in quel momento percorrevano la strada provinciale. Sul posto si sono subito dirette le ambulanze della postazione Ares 118 di Pontecorvo e l’automedica di Cassino, i vigili del fuoco e i Carabinieri della compagnia di Pontecorvo diretti dal capitano Tamara Nicolai.I sanitari del 118 hanno immediatamente estratto dalle lamiere contorte della Fiat Uno il figlio della vittima, un ragazzo di 22 anni. Un 65enne è il conducente della Citroen. Per lui, per il pensionato Fiat, come detto, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il figlio, invece, è stato trasportato all’ospedale di Cassino e da qui elitrasportato all’Umberto Primo di Roma dov’è stato ricoverato in codice rosso; l’altra persona che viaggiava sulla stessa auto invece è stata ricoverata a Cassino. Lo stesso per il 40enne Pontecorvese.