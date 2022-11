Incidente frontale tra due auto: muore un uomo di Paliano, ferita una ragazza

Notte di sangue sulle strade di Paliano a seguito di un incidente stradale. Due automobili si sono scontrate frontalmente lungo la Palianese Nord. In seguito al violento impatto un 57enne che viaggiava in direzione di Paliano ha perso la vita. Non ha riportato conseguenze gravi, invece, la 25enne, anch'ella di Paliano, alla guida dell'altra autoa. La ragazza viaggiava in direzione Anagni. Le operazioni di soccorso sono state condotte dai Vigii del Fuoco di Fiuggi e dai carabinieri della stazione di Anagni. Quando sono arrivate le ambulanze per l'uomo non c'era già più niente da fare e si è atteso l'arrivo del medico legale. La strada è stata interdetta alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.