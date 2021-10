Scontro tra auto e moto sulla Morolense, perde la vita un uomo di 50 anni

Venerdì 15 Ottobre 2021, 23:37 - Ultimo aggiornamento: 23:39

Scontro tra auto e moto sulla via Morolense. Perde la vita L. A., 50 anni, di Patrica. In gravissime condizioni un altro uomo che si trovava con lui sulla moto.

Lo scontro è avvenuto all’altezza di una curva, nel tratto Quattrostrade, località Lagoscillo. La moto si è scontrata con una Fiat Punto condotta da un 30enne di Frosinone.

Sul posto carabinieri, Guardia di Finanza, pompieri ed ambulanze del 118. Ad avere la peggio l’uomo che era alla guida della moto le cui condizioni di salute sono apparse da subito gravi. Il 50enne è stato portato all’ospedale a “Spaziani” di Frosinone dove però è morto poco dopo.

L’altra persona che si trovava con lui sulla moto, il 40enne, è stato invece trasportato con un’eliambulanza al “San Camillo” di Roma in gravissime condizioni. Traffico in tilt e strada chiusa per circa due ore per consentire soccorsi e rilievi.