Frosinone, morto nell'incidente in via Fabi: la Curva Nord ricorda Ernesto Caperna. Ansia per il figlio e un altro bambino

Choc e dolore nel capoluogo per la morte di Ernesto Caperna, l'uomo di 53 anni deceduto l'altra notte in un incidente avvenuto sull'Asse attrezzato di Frosinone. Caperna era moltom conosciuto in città perché era un grande tifoso del Frosinone calcio e assiduo della Curva Nord.

Nello scontro che ha visto coinvolti un Suv e una Pegeuot sono rimasti feriti il figlio, ventenne, della vittima che è stato portato all'ospedale "San Giovanni" di Roma, mentre l'altro passeggero, un bambino di sette anni, è stato ricoverato al Bambino Gesù. Il conducente dell'altro veicolo è stato ricoverato all'ospedale di Alatri.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Schianto in moto contro un furgone: muore Cristian Campagna, 40 anni,... IL GIALLO DI ARCE Processo Mollicone, il telefonino riapparso dal nulla e il numero...

«La Curva Nord è tutto il gruppo de I Leoni del Matusa si stringono al dolore per la perdita del caro leone Ernesto Caperna che ci ha lasciato per un tragico incidente avvenuto ieri notte nel capoluogo. Rip Leone».

E' questo uno dei tanti messaggi che in queste ore stanno riempiendo le bacheche dei social in ricordo di Ernesto Caperna.

Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA