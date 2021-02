Esce di strada sulla strada per Casamari, morto sul colpo un uomo di Alatri: è la terza vittima in pochi giorni

Ancora sangue sulle strade in provincia di Frosinone, è al terza vittima nel giro di pochi giorni. L'incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada statale sulla strada statale 214 “Maria e Isola Casamari” in direzione Ferentino, all’altezza del chilometro 10 a Alatri. Un uomo uomo, a quanto pare residente ad Alatri, è uscito di strada finendo la corsa contro un albero. L'automobilista è morto sul colpo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

L'ultima tragedia si aggiunge agli incidenti che sono costati la vita a Marika Donnarumma, 25enne di Ceccamo, e Antonio Cavaliere 35 enne di Cassino

