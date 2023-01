Scontro frontale, mamma perde il bimbo che portava in grembo

Ha perso il bimbo di otto mesi che portava in grembo dopo un gravissimo incidente verificatosi ieri a Monte San Giovanni Campano (Frosinone) in via Ripiano intorno alle 14. Una tragedia che scuote il territorio ed in particolare il paese di Boville Ernica dove viveva la giovane donna, madre di un altro bambino di circa un anno, elitrasportata a Roma in gravissime condizioni. I medici hanno tentato di salvare il piccolo che sarebbe nato tra poche settimane ma le ferite riportate nel sinistro, un frontale fra una Tiguan ed una Citroen, erano troppo grave e non sono riusciti a strappare alla morte il neonato. L'automobilista alla guida dell'altro mezzo, un uomo di Monte San Giovanni Campano, è stato dimesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della stradale che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.