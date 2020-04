Cade dal tetto dello stabilimento "Sogo" e muore, incidente sul lavoro a Frosinone: la vittima è di Veroli

Ultimo aggiornamento: 22:49

Un altro morto sul lavoro in provincia di. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio presso lo stabilimento, sull'asse attrezzato., 52 anni, di, capo reparto dell'azienda, era salito sul tetto per effettuare una riparazione sul tetto del capannone dove c'era stata un'infiltrazione d'acqua. Per cause al vaglio, l'uomo è scivolato, precipitando a terra e sbattendo violentemente la testa. Un volo di sette metri che non gli ha lasciato scampo. Sono stati chiamati i soccorsi, è stata allertata anche un'eliambulanza, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare.La ricostruzione dell'incidente è al vaglio della polizia. Sconcerto a Veroli dove Maurizio Zeppieri abitava nella frazione di Sant'Angelo, insieme alla moglie e ai tre figli.Sulla tragedia è intervenuto l'assessore regionale al lavoro: «Siamo profondamente addolorati per la morte dell'operaio di 51 anni coinvolto oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro nel frusinate. Ci auguriamo che possa essere fatta presto luce sulle dinamiche dell'accaduto e individuate eventuali responsabilità. Alla famiglia del lavoratore esprimiamo in nostro personale cordoglio. Proprio oggi, in occasione dellasul lavoro, abbiamo presentato le azioni da compiere a tutela dei lavoratori e del lavoro e che presuppongono uno sforzo da parte di tutti, a partire da una corretta e condivisa organizzazione sui luoghi di lavoro tra aziende e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Lanciamo un ulteriore appello alle forze datoriali e sindacali affinché aprano con la contrattazione sulla salute e sicurezza su tutti i luoghi di lavoro. Laè a disposizione per facilitare questo importante passo».Anche i sindacalisti della Cgil. Entrambi hanno lanciato un grido di allarme per queste morti sul lavoro ponendo ancora una volta il problema della sicurezza. «Nel 2019 – scrivono i sindacalisti -». Adesso chiedono di sapere cosa possa essere successo. L’azienda "Sogo" va detto stava riaprendo proprio in questi giorni l’attività