Venerdì 29 Luglio 2022, 06:46 - Ultimo aggiornamento: 06:48



A Sant'Elia Fiumerapido, oggi, è il giorno del dolore. Dell'estremo saluto a Francesca Lafragola, la giovane di 24 anni - ne avrebbe compiuti 25 a novembre - che ha perso la vita nell'incidente in moto con il suo fidanzato sulla superstrada Cassino-Formia nel tardo pomeriggio di martedì. Una ragazza piena di vita, una grande lavoratrice. Sin da adolescente aveva iniziato a darsi da fare per non gravare sulle spalle della numerosa famiglia. Si è rimboccata le maniche da subito: lavorando in alcuni bar, ristoranti e locali della zona come cameriera. Anche per questo era molto conosciuta. E si è fatta apprezzare da tutti per la sua umiltà e la sua serietà.

IL RICORDO

A ricordarla è anche la sua professoressa di Diritto ed Economia, Oriana Ricciardi: «Era una ragazza piena di vita, spigliata e estroversa, che amava la vita. E' stata mia alunna qualche anno fa e l'ho rivisto sempre con piacere». La preside dell'Istituto San Benedetto di Cassino, Maria Venuti, allo stesso modo ricorda bene Francesca, che ha frequentato l'istituto Alberghiero. E dice: «E' stata nostra studentessa insieme a sua sorella più grande mentre il più piccolo dei suoi fratelli è ancora un nostro studente perché frequenta il terzo anno, quindi per noi è una famiglia molto vicina. Siamo profondamente addolorati anche perché la nostra scuola si batte in prima linea per l'educazione stradale, ma adesso è soltanto il momento del dolore, il momento di stare vicino a questa famiglia per questa situazione veramente allucinante».

LA FIACCOLATA

Sono tante, le testimonianze di affetto. Mercoledì sera gli amici del quartiere di Sant'Elia dove Francesca ha vissuto per tanti anni hanno organizzato una fiaccolata spontanea. In tanti hanno preso parte all'iniziativa. Non solo gli amici, anche tanti cittadini. Lacrime, tante. Un dolore indescrivibile. Gli amici, nel corso della fiaccolata, hanno fatto risuonare le note di Gianluca Grignani, uno dei cantanti preferiti di Kekka. Non sono mancati momenti di preghiera. Si è pregato anche per Luca, il fidanzato di Francesca che era alla guida della moto: è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma dove ancora lotta tra la vita e la morte.

In procura è stato aperto un fascicolo: si dovranno chiarire le cause dello scontro che hanno causato la morte di Francesca. Ma in queste ore la piccola comunità di Sant'Elia è ancora sconvolta per l'accaduto. «Ci sono notizie difficili da elaborare. Sono quelle in cui il dolore è così profondo e insopportabile che le parole fanno fatica ad arrivare dice il sindaco Roberto Angelosanto. Non ha proclamato il lutto cittadino, perché - spiega - non ci sono precedenti in tal senso in paese. Ma io come padre, e poi come sindaco, insieme a tutta l'amministrazione comunale, al consiglio comunale e all'intera comunità santeliana che rappresento, desidero far giungere alla famiglia di Francesca, che si trova ad affrontare una perdita così grande, l'abbraccio commosso e addolorato di ognuno di noi. Agli amici, a quanti le hanno voluto bene ma anche a chi, almeno una volta, ha incrociato il suo sorriso per la strada, giunga un caloroso sentimento di affetto, cordoglio e vicinanza da parte di tutta Sant'Elia perché ogni giovane vita spezzata rappresenta una ferita per tutti noi».

Alle 10 nella chiesa di San Sebastiano verranno celebrati i funerali di Francesca. I commercianti hanno deciso di tenere le saracinesche abbassate per tutta la mattinata. Gli amici preparano gli striscioni che mai avrebbero voluto preparare e che sono bagnati dalle lacrime mentre risuona la canzone per un'amica: «Voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti, che come allora sorridi!».