Incidente frontale tra auto, due feriti a Cassino

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Cassino, in via Sant'Antonino. Dalle prime informazioni si è trattato di uno scontro frontale: tra le cause, probabilmente, anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Due le vetture coinvolte: una Fiat Pallio e una Nissan Micro, guidate, ripsettivamente, da una ragazza e da un signore. Entrambi hanno riportato ferite molto importanti. In un primo momento si è temuto il peggio. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di cassino per estrarre i conducenti delle auto. Immediatamente sul posto è arrivato il 118 e i due sono stati trasferiti all'ospedale Sant Scolastico dove sono ricoverati, seppur non in pericolo di vita. Per i rilievi necessari a risalire all'esatta dinamica del sinistro è intervenuta in via Sant'Antonino una pattuglia della Polizia Stradale di Cassino.