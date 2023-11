Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa sera, 30 novembre, a Frosinone in viale Grecia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno deviato il traffico per rimuovere i mezzi coinvolti.



Gli automobilisti coinvolti sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale del soccorso sanitario 118. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sono particolarmente gravi.