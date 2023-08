Scontro frontale tra una Fiat e un'Audi a Ferentino, morto un ragazzo. Altri due feriti

Un ragazzo è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Ferentino, sulla via della Stazione, di fronte alle case popolari. Una strada purtroppo tristemente nota per incidenti stradali.

Incidente Ferentino, cosa è successo

Erano da poco passate le 23 quando si sono scontrate, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta in serata, una Fiat Grande Punto e un’Audi A3.

Ad avere la peggio è stato il conducente della prima, un ragazzo del quale non erano ancora state fornite le generalità. Al suo fianco c’era una ragazza che è rimasta ferita ed è stata condotta in ospedale.

L'intervento

Mentre il conducente è morto sul colpo, lei è uscita cosciente dall’auto. Sembra che i due rientrassero dal turno di lavoro in una fabbrica della zona. Trasferito in ospedale anche l’uomo che era alla guida dell’Audi. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale dell’Ares 118. Medici e infermieri si sono immediatamente resi conto della grave situazione del giovane e alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.