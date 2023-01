Incidente sulla Casilina, un morto e un ferito nello scontro fra auto

Ancora un terribile incidente stradale sulla via Casilina, in località Castellaccio di Paliano. Due veicoli che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrati frontalmente per cause ora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Anagni. Nel sinistro una persona è morta e un’altra è rimasta ferita. Al momento in cui scriviamo (ore 18:50) il traffico sulla via Casilina è interrotto in entrambi le direzioni.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la vittima, alla guida di un'Alfa si è scontrato frontalmente con un furgone guidato da un automobilista di Acuto, che proveniva in senso opposto. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto: probabilmente, l'alta velocità e la strada poco illuminata sono alla base del tragico schianto.

Sul posto, dopo l'incidente, sono arrivati i carabinieri, gli uomini del 118, e la squadra di vigili del fuoco.

E' il secondo morto sulle strade in provincia di Frosinone nel giro di 24 ore