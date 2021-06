Scontro sulla Casilina, coinvolte tre auto: i conducenti portati in ospedale, traffico in tilt

Venerdì 25 Giugno 2021, 20:06 - Ultimo aggiornamento: 20:07

Ancora un incidente stradale ieri pomeriggio a Ferentino lungo la via Casilina sud. Oggi alle 17 nel tratto che va dall’incrocio Bassetto alle Terme di Pompeo, all'altezza dell'ingresso di via Madonna di Fatima, si sono scontrati tre veicoli: una Bmw, una Toyota ed una Opel Corsapiù altri due. Tre i feriti, tutti portati in ospedale. Il conducente della Opel è il piu grave: è stato ricoverato in codice rosso, ma non é in pericolo di vita. Traffico in tilt e pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale completamente bloccata.