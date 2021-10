Giovedì 7 Ottobre 2021, 13:10

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi 7 ottobre 2021 sulla Caslina, in territorio di Anagni, in località La Rena. Un'auto, dopo essersi scontrata con un furgone, si è ribaltata. La donna alla guida dell'auto è stata trasportata in eliambulanza in un ospedale di Roma. Sul posto gli operatori del 118, la polizia e i vigili del fuoco.