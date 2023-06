Scontro tra auto sulla Casilina ad Anagni, due feriti e qualche disagio per la viabilità

Due feriti, per fortuna non gravi, e traffico in tilt per diversi minuti prima che tutto ritornasse alla normalità. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 10 giugno, ad Anagni, lungo la Casilina. Tutto si è verificato poco dopo le 19:30. Due auto, probabilmente per un problema di precedenza non rispettata, si sono scontrate. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due auto si sarebbe immessa sulla strada principale da una diramazione secondaria senza accorgersi dell'altra che stava arrivando. L'urto è stato estremamente forte. I due automobilisti sono rimasti feriti, per fortuna in condizioni non gravi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli uomini del 118 ed i carabinieri. Il personale medico ha soccorso i due feriti, portandoli pou in ospedale per le cure del caso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico è andato avanti a singhiozzo per diversi minuti prima che, intorno alle 21, tutto tornasse alla normalità.