Carambola d'auto a Torre Cajetani, tre feriti: uno è in gravi condizioni

Un brutto incidente si è verificato attorno alle 18.30 di oggi pomeriggio – sabato 25 giugno 2022 – sulla via Prenestina in territorio di Torre Cajetani; tre i veicoli coinvolti, tre i feriti.

Tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto; secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Fiuggi, uno dei veicoli stava per svoltare per entrare in un distributore di carburante ma è stato preso in pieno dall’altro che sopraggiungeva. Il terzo veicolo potrebbe aver tamponato quello che lo precedeva.

Sono atterrate ben due eliambulanze, una delle quali è ripartita con un ferito a bordo, il più grave, alla volta dell’ospedale San Camillo di Roma.