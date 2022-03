Incidente sull'A1 tra Ferentino e Anagni: uomo morto per un malore in auto. L'eliambulanza atterra in autostrada

Un signore di 55 anni residente a Minturno è morto oggi pomeriggio 20 marzo in seguito ad un malore fatale che lo ha colto mentre stava guidando la propria automobile lungo la A1, in direzione sud, tra i comuni di Anagni e di Ferentino. Tutto si è verificato in pochi istanti, poco dopo le 15:30. L'automobilista, che viaggiava insieme alla moglie, secondo la prima ricostruzione dei fatti, tra i caselli di Anagni e quello di Ferentino ha avvertito un malore improvviso. L'uomo ha avuto la lucidità di accostare l'auto lungo la corsia di emergenza per evitare guai peggiori e si è poi accasciato privo di sensi sul sedile di guida.

Sul posto, richiamati dalla segnalazione della moglie, sono subito gli uomini della Polizia Stradale e quelli del 118. È stato necessario bloccare il traffico lungo l’autostrada in un senso e nell'altro per permettere all’eliambulanza di atterrare direttamente sul posto e portare i soccorsi all’uomo. Soccorsi che purtroppo però non hanno permesso di salvarlo, in quanto per le conseguenze del malore l'uomo è morto dopo pochi minuti ed il corpo è stato trasportato all’ospedale di Frosinone.

L’incidente ha provocato parecchi disagi alla circolazione, con una coda che, intorno alle 16,30 è arrivata fino a 3 Km in un senso e nell'altro, prima che tutto lentamente ritornasse alla normalità. Fino alle 17 circa è stato consigliato agli automobilisti in viaggio in autostrada in direzione sud di uscire dalla A1 all'altezza del casello di Anagni per rientrare poi dopo il casello di Ferentino.