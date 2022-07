Incidente, auto fuori strada a Filettino: tre feriti in ospedale

Incidente a Filettino, con un'auto che è finita fuori strada. I Vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Fiuggi sono intervenuti in località via della Panoramica, per prestare soccorso agli occupanti di un'autovettura, che era uscita di strada. Il personale hanno estratto dall'abitacolo i 3 passeggeri per poi affidarli ai sanitari presenti per le cure del caso e il trasferimento in ospedale.

Successivamente, con l'ausilio di una autogru, giunta dal comando provinciale di Frosinone, l'autovettura è stata rimossa.