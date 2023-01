Incidente stradale ad Arpino, scontro fra due auto: muore un giovane, tre feriti

Incidente mortale questa sera - 21 gennaio - ad Arpino. Un giovane ha perso la vita in Via Vuotti nello scontro tra una Renault Modus e una Jeep Renegade. Il ragazzo - 32 anni - era alla guida della Renault ed è deceduto sul colpo. Tre le persone rimaste ferite, secondo le prime informazioni. L'incidente si è verificato su una strada già tristemente nota per la sua pericolosità. Vani i soccorsi prestati al giovane dal personale dell'Ares 118, i rilievi sono in corso da parte dei carabinieri. Intervenuti anche i vigili del fuoco.