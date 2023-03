Incidente al bivio di Sgurgola, due feriti e traffico bloccato

Due feriti, per fortuna in condizioni non gravi, e tanto disagio per il traffico che, nonostante l'ora tarda, è rimasto bloccato per diversi minuti prima che tutto ritornasse alla normalità. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ad Anagni nella notte scorsa nella notte tra 8 e 9 marzo in località Osteria della Fontana, al bivio di Sgurgola. Un posto purtroppo non nuovo ad incidenti del genere, in alcune circostanze anche gravi. Tutto si è verificato in pochi secondi poco dopo la mezzanotte. Protagoniste loro malgrado due automobili che si sono scontrate al bivio; molto probabilmente uno dei due automobilisti non aveva rispettato la precedenza, immettendosi sulla Casilina proprio mentre sopraggiungeva l’altra auto. L’urto è stato violentissimo, ed i due mezzi sono rimasti completamente distrutti. Ferite non gravi, per fortuna, per i due automobilisti. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Anagni che hanno effettuato i rilievi del caso, necessari a stabilire la dinamica esatta e le responsabilità di quanto è accaduto.