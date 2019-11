Incidente all'incrocio di tra via Monti Lepini e via Valle Fioretta, due feriti: traffico in tilt

Scontro all'incrocio sulla Monti Lepini, all'altezza dell'incrocio di via Valle Fioretta. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 e ha visto coinvolti due mezzi. Entrambi i conducenti, un uomo di 57 anni e un altro di 85 anni, sono stati portati in ospedale in codice giallo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale del capoluogo. Il traffico, per consentire i rilievi e la successiva rimozione dei veicoli, è stato deviato sulla strade parallele. Per un'abbondante mezzora si sono create lunghe file. © RIPRODUZIONE RISERVATA