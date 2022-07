Incidente a Sora, auto pirata travolge scooter con due ragazzi e la conducente fugge

Travolge uno scooter con a bordo due giovani e si dà alla fuga. È accaduto questa mattina - giovedì 21 luglio - a Sora intorno alle 11 quando gli agenti del locale comando dei vigili sono intervenuti lungo viale San Domenico per rilevare un sinistro avvenuto pochi minuti prima. L’incidente, come detto, ha coinvolto uno scooter con a bordo due giovani ed un’automobile che dopo aver causato l’incidente non si è fermata ma si è data alla fuga facendo perdere le tracce. Dopo aver richiesto l’intervento del 118 ed aver soccorso i due feriti, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima trinità di Sora, la pattuglia coordinata dal dirigente Dino Padovani è intervenuta, insieme ad altro personale, e si è messa sulle tracce del pirata della strada. Grazie al rinvenimento di alcuni pezzi del veicolo incidentato e la testimonianza di alcune persone che avevano assistito all’incidente è stato possibile mettersi subito sulle tracce del conducente. Gli indizi raccolti e l’attività di rilievo hanno dato subito i frutti sperati ed infatti l’automobilista è stato identificato: si tratta di una donna di nazionalità straniera. I riscontri sulle parti incidentate della sua macchina, un Opel, hanno confermato le responsabilità accertate. La signora è stata denunciata per i reati di fuga in caso di incidenti ed omissione di soccorso. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro penale.

