Paura all'istituto comprensivo Frosinone IV in pieno centro cittadino per un principio d'incendio. Sono stati fatti evacuare studenti e professori presenti nella scuola, quindi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la situazione.

Oltre al grande spavento, non si registrano particolari problemi ed è in corso una verifica su quanto accaduto. Nel frattempo sono stati fatti rientrare tutti e le attività sono riprese regolarmente.