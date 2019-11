Incendio nella fabbrica di pellami, il Ministero: «Non ci sono situazioni di rischio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono le operazioni di spegnimento nella fabbrica di pellami, la "Max Cezanne" di proprietà di un imprenditore campano, posta sull'asse attrezzato al confine tra Patrica e Frosinone, in cui ieri mattina è divampato un devastante incendio. In attesa di conoscere i risultati delle analisi dell'Arpa sull'eventuale presenza di sostanze tossiche (diossine e altre) sprigionate dalle fiamme, il Ministero dell'Interno in una circolare ha scritto che allo stato non sussistono situazioni di rischio per la popolazione residente. Ma appunto dati più precisi saranno resi noti con gli esiti degli accertamenti dell'Arpa che dovrebbero arrivare entro domani. Solo a quel punto i sindaci del Comuni interessati potranno prendere gli eventuali provvedimenti, anche se il maltempo ha contribuito ad attenuare l'impatto dell'incendio.Per avviare le verifiche sull'origine delle fiamme dovranno prima essere completate le operazioni di spegnimento. Al riguardo però non mancano i sospetti per ipotizzare che la natura del rogo sia stata dolosa. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono condotte dalla Squadra Mobile con l'ausilio dela polizia provinciale, vigili del fuoco e Arpa.